Anne uyandığı zaman çocuğu ölmüştü

Mersin ilinde meydana gelen bu olayda henüz daha 1.5 yaşında olan Ekrem bebek annesi ile uyumuş ancak uyanırken annesi ile uyanamamıştı. Annesi uyandığı zaman oğlunun hareketsiz olduğunu fark etti ve sonra da öldüğünü anladı.

Kalp krizinden kocasını kaybetti

Kadın yakın zaman da eşini kalp krizi sonrası kaybetmişti. 2 acı birden üst üste geldi. İlemin Mahallesinde yaşanan bu olayda Tuğba Yamşak adındaki anne sabah uyandığı zaman Ekrem Yamşak adındaki oğlunun hareket etmediğini fark etti. Anne bu durumdan şüphelendi ve hemen komşuları çağırdı. Daha sonrasında da komşularının yardımı ile çocuğunu hastaneye götürdü.

Sağlık ekipleri açıkladı

Sağlık ekibi tarafından nabız kontrolü yapılınca nabzının atmadığı anlaşıldı. Çocuğunun ölüm haberini alan anne ise hastanede sinir krizi geçirerek ağladı. Eşini ise bu olay yaşandıktan yaklaşık 1 ay önce kadar kalp krizi sonrası kaybetmişti. Henüz ölüm nedeni konusunda bir bilgi yok. Savcılık ise ölümü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı. Otopsi yapılacak.