Eğitimin ilk günü ulaşım ücretsiz

İstanbul ilinde eyleme geçirilen bu uygulama da eğitim-öğretim döneminin başlayacağı 18 Eylül'de büyük bir trafik kargaşası yaşanacağından dolayı toplu taşıma araçları 06.00 ile 13.00 arasında ücretsiz olarak çalışacak. İETT tarafından bu konuda bilgilendirme yapıldı. Okulların açılması ile trafikte çok daha fazla araç olacak.

Araç sayısında artış yaşandı

Hizmet verecek olan araç sayısının arttırıldığı bildiriliyor yani. Sadece otobüsler değil İETT, İstanbul Otobüs AŞ, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları da ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bu habere ek olarak bir de 16 Eylül Cumartesi günü sonrasında kış tarifesi geçerli olmaya başlayacak.

Yaz tarifesi kalkıyor

Yaz tarifesinden farklı olarak 318 tane araç daha ekleniyor. Fiyatları da İETT resmi adresinden öğrenebilirsiniz. İstanbul ilinde 4.863 tane araç hizmet için çalışacak. Şehirdeki trafik yoğunluğu azaltılmak isteniyor.