Belediyenin taşeron işçisi göçük altında kaldı

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Belediyenin taşeron işçisi göçük altında kaldı
Belediyenin taşeron işçisi göçük altında kaldı admin Tarih: 2017-09-12 Saat: 23:29:22
Güncelleme : 2017-09-12 23:29:22Bu içerik 347 kez okundu.
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Belediyenin taşeron işçisi göçük altında kaldı

 Sinop’un Durağan, ilçesin de Belediyenin alt yapı işlerini yapmakta olan Taşaron Firma da çalışan Ahmet Durahan, Göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Göçük altın da kalan işçi kaldırıldığı Hastanede yaşamını yitirdi.

Göçük altında kaldı

Elde edilen bilgilere göre Belediye’nin alt yapı çalışmalarını yürüten Taşeron bir firma da işçi olarak çalışmakta olan Ahmet Gökkaya, (45), çalıştığı yerde girdiği bir kanal da meydana gelen göçük nedeni ile Kayan toprak altın da kaldı.

Ciğerleri patladı

Bu kaza esnasın da ciğerlerinin patladığı bildirilen ağır yaralı Gökkaya, Durağan Devlet Hastanesin de yapılan müdahaleler sonrasın da Samsun da ki Özel bir Hastaneye gönderildi. İki çocuk babası Gökkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti. 

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