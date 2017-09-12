ODTÜ yolu bir kez daha TBMM gündeminde

ODTÜ’de yaşanmış olan ağaç katliamını TBMM gündemine Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka, Başbakan Binali Yıldırım’a “Ağaçların sınıflandırılarak, usulüne uygun bir şekilde nakledilmesini Ankaralıların aklı ile dalga geçmek değimlidir?” diye soru sordu.

Dikkat çekici soru

Başbakan’ın cevaplaması talebi ile önergeyi veren Nazlı Aka, binlerce ağacın 7-8 saat gibi bir süre için de gece karanlığın da usule uygun bir şekilde sökülüp nakledilmesinin mümkün mü? değil mi? sorusunu sordu.

Büyük çalışmalar yapıldı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasın da imzalanan protokolün arkasından 9 eylül, gecesi Büyükşehir Belediyesi iş makineleri ile 4.8, kilometrelik alanda çalışmalar yaptılar. Bu bölgede yedi kişilik ekip inceleme yaparak yolun 38, metre değil 90-100 metre genişliğin de yapıldığını açıkladılar.