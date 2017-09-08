Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

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Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma admin Tarih: 2017-09-08 Saat: 16:18:29
Güncelleme : 2017-09-08 16:18:29Bu içerik 302 kez okundu.
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Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Savcılık tarafından CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu  hakkında bir soruşturma başlatıldı. Silahlı İnsansız Hava araçları konusunda söylediklerinden dolayı soruşturma başladı.

İşte o açıklama

 CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından söylenen sözler ise : “Daha önceden JİTEM vardı şimdi ise bu  görevleri SİHA’lar yapmaya başladı. Bu şekilde hukuk devleti olmaz ancak ve ancak savaşta olur. Savaşında kuralları var. AKP hükümeti ilk geldiğinde 2002 senesinde seçim bildirgelerine  ‘adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı’ iddiası ile geldi. 15 yıl sonra tüm bunlar toma, dozer ve SİHA oldu. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır.”

Savcılık hemen soruşturma başlattı

 Açıklamasını yapar yapmaz olay oldu. Hemen bu konuda tartışmalar başladı ve savcılık da devreye girerek olay hakkında soruşturma başlattı.  

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