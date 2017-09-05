Bolu'da orman yangını

Bolu’nun Göynük ilçesin de dün çıkan yangın bugün bir kısmı kontrol altına alınmışken çıkan rüzgar nedeni ile tekrar yayıldı. Elde edilen bilgilere göre Bolu’nun Göynük ilçesin de İbrahim Özü, köyü Safranlar Mahallesi Dağın Deresi mevkisin de yol kenarın da ki otlara atılan bir sigara izmariti ile başlayan orman yangını ikinci gününde bazı bölgeler de hala devam etmektedir.

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Yapılan yangın ihbarından hemen sonra çalışmayq başlayan itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ile yangın söndürme helikopterleri sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdürüyorlar.

20 saattir çalışmalar devam ediyor

Yaklaşık olarak yirmi saat sonra üç bölgede devam eden yangının iki bölgede kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları başlatıldığı, ama çıkan rüzgar sebebi ile alevlerin tekrar yükseldiği açıklandı.