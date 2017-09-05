TV'den alışverişe dikkat

Malatya da yaşayan bir vatandaş televizyondan reklamı yapılan bir cep telefonunu sipariş etti. Kısa zaman sonra gelen kargodan oyuncak batarya çıkınca çok şaşırdı. Malatya da çalışan esnaf Ömer Fişenkci, özel bir TV kanalın da ki telefonu gördü.

Göründüğü gibi değil

En son teknoloji olarak satışa sunulan lüks akıllı telefonu almak istedi. Telefon açarak telefon açarak fiyatı çok cazip olan telefonun siparişini verdi. Kısa zaman süresin de kapıya gelen kargoya telefonun ücretini ödeyip alan Ömer Fişenkci, kutuyu açar açmaz büyük şok yaşadı.

Süpriz gibi kutu geldi

Sipariş ettiği telefon yerine oyuncak batarya ile bir şarj cihazı gördü, yetkililerden bu tür reklamların yayınlardan kaldırılmasını isteyip tüketici mahkemesine başvuracağını bildirdi.