Diyanete ayrılan para 7 ay içinde bitti

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı veriler incelendiği zaman 2017 senesinin 7.ayında bazı kuruluşlara ayrılan paranın büyük bir kısmının bittiği hatta Diyanet İşleri Bakanlığına ayrılan paranın 7 ay içerisinde %97’den fazla bir kısmının bittiği tespit edildi.

Bütçesi bitmek üzere olanlar da var

Bütçesi bitmeye yaklaşan bakanlıklar da var. Diyanetten sonra bütçe de sona doğru yaklaşan bakanlıklar Avrupa Birliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gelmeye başladı. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kuruluşlara ayrılan para 674.4 milyar TL olarak hesaplandı. Kuruluşlar bu paranın %56’lık bir kısmını yani 375.9 milyarlık kısmını bitirdi hem de 7 ay içerisinde.

Büyük çoğunluğunu harcadı

Kuruluşlar tek tek incelendiği zaman ise Diyanet verilen paranın %99 kadarını harcadı. Avrupa Birliği Bakanlığı ise verilen paranın %93’lük bir kısmını bitirdi. Avrupa Birliği Bakanlığına ayrılan bütçe ise 604 milyon 793 bin TL olarak açıklandı. Bakanlık bu paranın 566 milyon 859 bin TL’lik kısmını harcadı.