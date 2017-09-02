Çakmağı yakması ile aracın patlaması bir oldu

Erzurum İspir ilçesinde meydana gelen olayda LPG’li bir araç kullanan 2 kişi sigara içmek içtiği anda bir anda araç patladı. Yaralanan amca çocukları hastanede tedaviye alındı. Araçta meydana gelen patlamada araç bir anda alev topuna döndü.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Güçlükle dışarı çıkan kişilerin sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde yüz ve kollarında yanıklar olunca hemen müdahale edildi. Araçtaki gaz sızıntısı sonucu yaşanan bu olayda meydana gelen bu olay neyse ki bir ölüm yaşanmadı. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin hemen müdahalesi sonrasında yanıklara müdahale edildi.

Tedavi oluyorlar

Yaralılar şu anda İspir Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Araçla ilgili de soruşturma başladı. Gaz kaçağının yaşanması çok daha büyük problemlere neden olabilirdi. Bu konuda polis ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelere devam ediyor.