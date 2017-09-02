Almanya tarafından Türkiye talebi reddedildi

Almanya tarafından Türkiye’ye karşı kararlar alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde bildiğiniz gibi bir FETÖ olayı yaşandı ve bu olayla ilgili Almanya’nın çok alakası olması, ülkemize hain saldırı planlayanların Almanya’da barınma şansı tanınması, korunması ve ülkemize teslim edilmemesinin dışında bir de varlıklarının dondurulması konusunda Türkiye’den Almanya’ya bir talep gelmişti.

80 kişi talep edildi

Türkiye tarafından Nisan ayında 80 kişilik bir liste hazırlandı ve Almanya’dan Gülen cemaati mensuplarının malvarlıklarının dondurulmasını talep edildi ancak Almanya bu talep için 2 ülke arasında oluşan kötü ilişkiler nedeniyle aslında alacağı cevap belliydi.

Almanya ters gitmeye devam ediyor

Bu konuda FETÖ üyelerine destek olunduğu açıkça belli oluyor ki bu durumun inkar edilecek bir noktası kalmadı. Ayrıca bu talebe cevap verilme şekli de sert olunca buna neden olabilecek olan olay ise geçtiğimiz gün 2 vatandaşın gözaltına alınması da etkili oldu.