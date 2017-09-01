Görüntüleri sızdırınca açığa alındı

Bildiğiniz gibi birçok medya organı tarafından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in yaşadığı olay konuşularak sürekli araştırılıyor. Bu konuda bir polis memuru da olay yerinde çektiği videoyu sosyal medya aracılığı ile paylaşınca hem çok büyük tepkilere neden oldu hem de hakkında şikayet geldi.

Emniyet açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamada bu görüntüleri çektikten sonra sosyal medyada yayınlayan polis memuru için olayın araştırılması konusunda bir polis başmüfettişi getirilerek olay incelendi ve görüntüleri çeken polis memuru yakalanarak açığa alındı.

Paylaşılması yasak

Her ne kadar merak edilen bir konu da olsa yapılan paylaşım tamamen uygunsuz bir paylaşım olup hala internet üzerinde bulunuyor çünkü olay yerinde yaşanılan her durum incelenmesi gereken bir durum olup paylaşılması kesinlikle doğru değildir. Bir takım tehlikelerin yaşanmasına neden olabilirdi.