İstanbul’da yağış nedeniyle problemler başladı

İstanbul ilinde çok geçmişe dönmeden yakın geçmiş zamanda şu anda olan manzara ile karşı karşıya kalınmıştı ancak yine aynı manzara ile karşılaşıldı. İstanbul ilinde dün sağanak yağış ve fırtına uyarısı gelmişti ki ve yağışlar geldi.

Yağışlar hayatı felç etti

Yağışların gelmesi ile bir anda İstanbul sular altında kalmaya başladı. İDO seferleri, hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri büyük dalgalardan dolayı yapılamadı. Bazı seferlerin yapılamaması nedeniyle İstanbul halkı problemleri yaşamaya başladı. Bazı seferlerin iptal edilmesi dışında da büyük problemler vardı ki görselden göreceğiniz gibi durumlarda olanlar var. 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile 19.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferi yapılamadı.

Görüş mesafesi azaldı

Yoğun yağış ve fırtınada büyük problemler olabileceğinden dolayı ve maksimum görüş mesafesi 5 metreye kadar düşmesinden dolayı bu şekilde bir karar alındı. İstanbul’da başka nerede problem derseniz. Taksim Tüneline doğru gitmememiz tavsiye edilir çünkü su doldu. İstanbul ilinde şu anda gerekmedikçe dışarı çıkmamanız tavsiye ediliyor.