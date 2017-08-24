Prim ödemeleri süresinde açıklama

Prim ödemeleri konusunda gelen açıklama ile bu durumla sorumlu olanlar için net bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen açıklamada prim ödemelerinin süresinde 5 Eylül Salı gününe kadar ödeme yapılabileceği bildirildi. 5 Eylül gününe kadar 5 Eylül günü de dahil olarak prim ödemeleri yapılması gerekiyor.

Resmi sürede sayılacak

Bahsedilen güne kadar ödeme yapıldığı sürece resmi süreler içerisinde ödeme yapılmış gibi kabul edilecek. Prim ödemelerinin süresi konusunda gelen bu açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Son gün 31 Ağustos’tu

Normalde ödenmesi gereken son gün 31 Ağustos olarak belirlenmişti ancak 6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dahil olmak üzere prim ödemeleri ve SGK alacaklarının süresi bahsettiğimiz güne kadar uzatıldı. Bu sürede ödeyenler yasal sürede ödemiş sayılacak.