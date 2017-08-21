Dolar düştü

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Dolar düştü
Dolar düştü admin Tarih: 2017-08-21 Saat: 14:45:00
Güncelleme : 2017-08-21 14:45:00Bu içerik 438 kez okundu.
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Dolar düştü

Dolar uzun bir süredir takipçilerini, döviz ile ilgilenenleri sinir ederken bugün dolar tam 120 gün sonra gördüğü en düşük değeri gördü.  Uzun bir süredir dolar 3.52 ile 3.54 arasında gidip gelen dolar bir türlü yüksek bir iniş çıkış yaşamıyordu.

Dolara yatırım yapanlar üzgün

Dolara yatırım yapanları üzen dolar şu anda dolar alacakları sevindirdi diyebiliriz. Dolar bugün yaşadığı düşüş ile 3.50’ye kadar düştü. Güne 3.51 ile başladı ancak dün olduğu gibi bugün de düşüş yaşamaya devam etti. Haziran ayına girildiği günden bu yana dolar sabit bir seviyede ilerlerken büyük bir gerileme yaşadı.

Dolarda gerileme yaşandı

Dolarda gerileme yaşanırken sadece dolarda değil avro olsun gram altın olsun düşüş yaşamaktadır. Dolar 3.5370 bariyerini aşamadığı için büyük bir düşüş yaşadı ve bu seviyeye kadar geldi. Şimdi ise 3.5095 destek noktası olarak tespit edildi ki bir yatırım yapılacağı zaman bu nokta dikkate alınmalıdır. 

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