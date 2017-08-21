Evlilik programı benzeri programlar ceza alacak

Bildiğiniz üzere evlilik programlarında alay haline gelen evlilikler için şikayetler artınca evlilik programları kapatılmıştı ancak şimdi de evlilik programlarına benzer olan programlar türemeye başladı. Kanalların hazırladıkları projeler evlilik programlarına benzer ancak evlilik programı denemez hale geldiği için olaylara RTÜK tekrardan önlem aldı.

RTÜK açıklaması

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı tarafından gelen açıklama da “ Geçen dönem benzeri evlilik programları yapan kanallara çok ağır cezalar verilecek.” açıklaması ile kanallar için ağır cezalar yolda diyebiliriz. Evlilik programlarının olmayacağını yayıncıların artık evlilik programlarını başka formatlarda yayınlayacağı açıklandı.

Ağır cezalar verilebilir

Ancak geçen dönemde evlilik programlarının benzerlerini bu dönemde yapanlar ağır cezalar alacak. Henüz bu dönemde herhangi bir programa ceza verilmedi ancak evlilik programlarının benzeri yayınlandığı anda şikayet gelmesi beklenmeden programlar kapatılacak. Ne kadar ceza verileceği konusunda herhangi bir karar verilmedi.