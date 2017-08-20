Bir işçi daha inşaattan düşerek öldü

Mardin ilinde meydana gelen bu olayda Nusaybin ilçesinde Dicle mahallesinde TOKİ tarafından yapılan inşaatta bir işçi düşerek hayatını kaybetti.27 yaşında olan Mehmet Ali İlhan adındaki inşaat işçisi 5.kattan düştü.

5.kattan düştü

Dicle Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan inşaatlarda çalışan İlhan o gün de çalışıyordu ve tam 5.kattan düşerek hayatını kaybetti. Onu gören arkadaşları hemen acil ekiplerine haber verdi ve arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Sonrasında gelen acil ekipleri Ambulansıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak burada da müdahale edildi. O kadar müdahale edilmesine rağmen maalesef ki kurtarılamadı.

Otopsiye gönderilecek

İlhan’ın hayatını kaybetmesi sonrasında olay yerinde polis soruşturma başlatırken hastane görevlileri de cesedi morga kaldırarak buradan otopsi için gönderilecek. Otopsi yapıldıkta sonrada cesedi ailesine teslim edilerek defnedilmesi için verilecek. İşçinin henüz ailesi hakkında bilgi alınamadı ancak polis tarafından bu acı haber ailesine iletildi.