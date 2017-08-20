4 ilde sağanak yağış

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış gelecek. Uzun bir süredir kavrulan bu iller şimdi sağanak yağış ile rahat bir nefes alacak. Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden gelen açıklama ile Batı Akdeniz bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gelecek.

Ne zaman başlayacak ?

Öğle saatlerinde başlayacak ve yarın öğlen saatlerinden sonra Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde sağanak olarak aralıklı olarak yağışlar devam edecek. Sahil kesimlerinde yaşayanlar için de hava sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında azalma hissedecekleri bildirildi. İç kesimlere baktığımız zaman sıcaklıklar 1 ile 2 derece kadar artış gösterecek.

Dalga yükseklikleri

Sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları azalırken iç kesimlerde artıyor. Rüzgar ise zaman zaman kuvvetli olurken bazı zamanlarda normal seyrinde devam edecek. Denizlere baktığımız zaman da yüzmek isteyenler için dalga yükseklikleri 50 cm ile 150 cm arasında değişecek.