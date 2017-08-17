Atalay Demirci için tahliye kararı

Adli kontrol şartı ile serbest kalan Atalay Demirci hatırlarsanız FETÖ ile alakası olması nedeniyle yakalanmıştı ancak alınan bir karar sonrasında tekrardan serbest kalan Demirci için alınan bu karar itiraz geldi.

Karara itiraz edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar sonrasında adli kontrol şartı ile serbest kalan Demirci için bu kararın uygulanmasına itiraz etti. Tahliye edilmesine itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgilenmeye başladı. Demirci Cemaat operasyonları ile alakalı olarak tutuklanmıştı ancak şimdi serbest kalıyor.

1 yıldır tutukluydu

Serbest kalması konusunda kim karar verdi kimler bu kararı uyguladı henüz net bir açıklama yok ancak tahliye olması konusundaki karar kesin. 1 yıldır tutuklu olarak kalan sanık örgütte yer almadığını açıkladı ancak şahıs 2000 yılında örgüte ait olduğunu sonradan öğrendiği Dünya Radyo’da programda görev yaptı. Bu yapıyla burada tanıştığını açıkladı. Radyodaki programdan sonra da programlar bitip bir anda gösteri turnelerine başlandı.