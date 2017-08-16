İstanbul’da büyük deprem olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından gelen açıklama bir anda herkesin tedirgin olmasına neden oldu. Ancak bir yandan da bu konuda hazırlık yapmaları gerektiğini açıkladı. Yani gelecek olan depreme hazırlıklı olunacak. İstanbul ilinde geçmiş zamanlarda yaşandığı gibi büyük bir deprem yaşanacak ancak bu sefer hazırlıklı olunacak.

100 milyar dolar gidecek

İstanbul ilinde bulunan tüm binaların %15’i riskli olup bu binaların yıkılması gerekiyor. Ancak yıkım işleri o kadar kolay olmayıp 100 milyar doların üzerinde paranın da bir anda gitmesine neden olacak. Ayrıca bakan bu konuda sorumluluk sahibi olan şahıs olunca görevini layıkıyla yerine getirememekten korkuyor. Son yaşanan depremler de elbette bu korkunun oluşmasını oldukça normal kılıyor.

Bakandan hazırlık açıklaması

Ancak bakan bu konuda depremlerden ders aldıklarını ve hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Ancak bu hazırlıklara daha fazla yatırım yapılarak yeni bir hazırlık daha yapılmaktadır. 2002 yılında da zaten Erdoğan tarafından bu konuda bir kanun çıkarılarak kent dönüşümü hızlandı. 5 yıl içerisinde 1 milyondan fazla bina değişecek.