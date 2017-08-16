3 yaşındaki çocuk serviste unutuldu öldü

İzmir ilinde meydana gelen bu olayda 3 yaşında olan Alperen Şahin adındaki çocuk uyuduğu okul servisinde maalesef ki hayatını kaybetti. Okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşında olması nedeniyle de pek bir ses çıkaramadı ve havasızlıktan dolayı maalesef ki hayatını kaybetti. Çiğli ilçesinde meydana gelen bu olayda henüz kreşe gitmekte olan 3 yaşındaki Alperen Şahin uyuduğu okul servisinde o şekilde unutulunca havasızlıktan dolayı maalesef ki öldü.

Daha 3 yaşındaydı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan servis şoförü ve rehber personel emniyete götürüldü. Burada sorguları yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilerek işlemleri başlatıldı. Olay ise geçtiğimiz günün sabahında meydana geldi. Serkan ve Buket Sakin çiftine ait olan 3 yaşındaki oğulları Alperen’i kreşe götürmek üzere okul servisine teslim etti.

Öğlen fark edildi

Servis şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K., araçtaydı. O sırada servisteki çocukları okula götürürken ağlayan bir çocuğu 18 yaşındaki rehber okula götürünce şoför de araçta uyuyan çocuğu fark etmeyince aracı da götürüp otoparka park edince olanlar oldu. Öğle yemeği vakti Alperen’in olmadığını fark eden öğretmenler çocuğu arayınca her şey ortaya çıktı.