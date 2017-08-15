Keten İnşaat’ın sahipleri tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi konusunda bir soruşturma başlatılmıştı ki bu konuya ait olan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 kişi Keten İnşaaat’ın sahibi olurken 1 tanesi de yanlarında çalışanlarından birisi olarak adliyeye sevk edilmişlerdi.

2 kişi tutuklandı

Selahattin Keten ve Rıza Keten adliyede işlemleri tamamlanınca tutuklu kalınmasına karar verildi. Selahattin Keten ve Rıza Keten’in tutuklanma sebebi ise belediye başkanı yardımcısını öldürmeye azmettirmek suçundan dolayı tutuklanmalarına karar verildi. Yardımcının öldürülmesi konusunda ki soruşturma ise bir sonuca vardı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gözaltına alınan bu 3 şahıstan 2 tanesi tutuklu olarak gönderildi.

Katil kim belli değil

Diğer şahıs hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Diğer şahsın serbest bırakıldığına dair iddialar varken azmettirme olayından dolayı gözaltına alınan diğer şahsın da bu işi yapan şahıs olduğu tahmin ediliyor. Henüz o şahsın hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı. Soruşturma kapsamında sadece gözaltına alındığı biliniyor.