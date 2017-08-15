Bir jandarma er Kıbrıs’ta bıçaklandı öldürüldü

Kıbrıs’ta birliğine gittiği esnada teslim olmaya gittiği zaman orada feribotun gelmesini bekliyordu. Feribotun gelmesini beklerken de bir kafeye girerek bir şeyler atıştırmak isteyen jandarma er gelen hesaba sinirlendi. Hesaba sinirlenince de bir anda kafe çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında sinirler gerilince olay kavgaya dönüştü.

Bıçaklandı

Kavgada kafe çalışanlarından olan H.I. adındaki şahıs jandarma er olan Furkan Mırak’ı bıçaklayarak olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen şahsı gözaltına alarak merkeze götürdü. Jandarma er ise Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde yaşıyor ve Kıbrıs’ta askerlik yapıyordu.

Feribot bekliyordu

O gün de Taşucu Liman’ında feribot beklediği esnada kafede bir şeyler atıştırmak istediği için bunlar başına geldi. Şimdi ise cenazesi otopsi için gönderilecek ve oradan da cenazesi yakınlarına teslim edilecek. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnedilmesi planlanıyor.