120 bin balığın ölmesine neden oldular

Bilecik Bozüyük İlçesinde meydana gelen bu olayda elektrik üretimi yapmakta olan bir şirket bir derenin yatağını değiştirmesi ile bir katliama neden oldular. Alabalık çiftliğinde bulunan 120 bin tane balığın ölmesine neden oldular.

Büyük zarar var

Elektrik üretimi yapan firma tarafından Karasu Çayı’nın dere yatağı değiştirilince alabalık çiftliğine yeterince su gelmedi hatta hiç gelmedi ki 120 bin tane balık öldü. Erdal Dudak ise üretim yapan tesisin müdürü ise bu konuda ihraç edecekleri balıkların öldüğünü söyledi. Bu konuda açıklamasında tesiste bulunan balıkların %90’ı bu sebepten dolayı öldü.

Oksijensiz kaldı öldüler

Balıklar 200 gram ile 2 kilograma kadar varana ağırlıklardaydı. Yaklaşık olarak 150 ton ağırlığında balık öldü. 1 veya daha fazla süre sonrasında bu balıklar ihraç edilecekti ancak artık edilemezler. Elbette bu kadar balıkların ölmesi büyük bir maddi kayba neden oluyor.