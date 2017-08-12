Erdoğan’a davayı Demirtaş açtı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafında kendisine terörist denilmesi üzerine bu kelimeyi de kullananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olunca kendisine böyle itham edilmesi nedeniyle 60 bin TL’lik tazminat davası açtı.

60 bin TL para cezası

Demirtaş şu anda Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak kalıyor. G20 Zirvesi sonrasında Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Demirtaş için terörist diyerek bir açıklama yapınca bunun üzerine Demirtaş dava açtı. Dava açılma talebi Demirtaş’ın avukatları tarafından Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verildi.

Dava dilekçesi verildi

Mahkemeye verilirken de hem kişilik haklarına saldırı yapıldığına dair hem de yürütme erkinin, yargı erki ve yargı bağımsızlığına müdahale gibi sebeplerden dolayı dava açıldığı bildirildi. Henüz bu konu hakkında Cumhurbaşkanı tarafından bir açıklama gelmedi. Nasıl olacak nasıl bir karşılık gelecek henüz bilinmemektedir. İstenen tazminat miktarı ise 60.584.89 TL olarak hesaplandı.