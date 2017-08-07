Gaziantep'te otogarda askeri mühimmat bulundu

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Gaziantep'te otogarda askeri mühimmat bulundu
Gaziantep'te otogarda askeri mühimmat bulundu admin Tarih: 2017-08-07 Saat: 08:02:20
Güncelleme : 2017-08-07 08:02:20Bu içerik 387 kez okundu.
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Gaziantep'te otogarda askeri mühimmat bulundu

Gaziantep ilinin otogarında yolcular tarafından fark edilen mühimmatlar hemen polise haber verilerek bildirildi. Çöp kutusundan çıkan mühimmatlar herkesi şaşırttı. Elde edilen bilgilere göre Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcular tarafından çöp atılırken fark edilen askeri malzemeler paniğe neden oldu ve sonrasında polisin aranması ile polis kısa sürede olay yerine geldi ve otogara giriş  ve çıkışlar kapatılarak bomba imha uzmanları çağırıldı.

Polis inceleme yapıyor

Bomba imha uzmanları tarafından  poşet incelendiği zaman  içerisinden bomba atar silahına ait olan mühimmat, roket mermisi motoru ve 5 tane de boş halde uçaksavar mermisi kovanı bulundu.  Olay yerinde ekipler uzun bir süre inceleme yaptı ve kamera kayıtlarında da bunları atan kişi tespit edilmeye çalışılıyor.

Kamera kayıtları da inceleniyor

 Ayrıca bulunan mühimmatların nereden geldiği konusunda da araştırmalar devam ediyor. Polis araştırmasını tamamlayınca tekrardan otogara giriş ve çıkışları yeniden açtı. Otogar şu anda eskisi gibi kullanılabilir durumda.  

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