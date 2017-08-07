İmamlarda nikah kıyabilecek mi ?

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İmamlarda nikah kıyabilecek mi ?
İmamlarda nikah kıyabilecek mi ? admin Tarih: 2017-08-07 Saat: 07:52:04
Güncelleme : 2017-08-07 07:52:04Bu içerik 350 kez okundu.
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İmamlarda nikah kıyabilecek

Müftülere verilen nikah kıyma yetkisi işlerin aşırı yoğun olması nedeniyle nikah kıyma yetkisi imamlara da verilecek. Resmi şekilde nikah kıyma yetkisi il ve ilçe müftülerine de verilecek. Kanun tasarısı olan bu durum şimdiden büyük tepkilere neden oldu.

Müftü yetki verebilecek mi ?

Müftülerinde nikah kıyma talebine yetişemeyeceği için bu konuda nikah kıyma yetkisi imam ya da vaize devretmeleri konusunda bir takım çalışmalar var. Resmi işlemlerin ve imzaların da müftüler tarafından yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Müftülere verilen yetkiler alt kadrolara devredilirse imam ya da vaizlerin kıydığı nikahlarda resmileştirilmesi ve denetimi konusunda bir takım çalışmalar devam ediyor.

Neden yetki vermesi tartışılıyor ?

Bu konuda  gerekçe gösterilen durumlar arasında ilk sırada  Köyde, küçük beldelerde, kırsalda/taşrada yaşayanların taleplerine müftülerin yetişemeyeceği durum gerekçe olarak gösteriliyor. Ayrıca müftülerin geniş il sınırları, ulaşım, terör bölgelerinde güvenliğinin sağlanması gibi durumlarda eklenince yetkinin alt kadrolara verilebilmesi durumu tartışılıyor. 

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