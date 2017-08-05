Tek tip elbise uygulamaya geçti

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Tek tip elbise uygulamaya geçti
Tek tip elbise uygulamaya geçti admin Tarih: 2017-08-05 Saat: 19:25:24
Güncelleme : 2017-08-05 19:25:24Bu içerik 327 kez okundu.
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Tek tip elbise uygulamaya geçti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malatya ilinde toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında darbe girişimcileri olan şahıslara tek tip uygulaması gelecekti ki bu kıyafetler hakkında darbe girişimcilerine tulum, teröristlere ise ceket ve pantolon giydirilerek yargılanacak hapis yatacaklar.

Türkiye için en büyük tehlike

Konuşmasında birçok konuya değinen Erdoğan   ülkemizdeki en büyük tehlikenin Suriye ve Irak’ta olan terör bataklığı olduğunu belirtti. Bu tehlike hem ülkemizde hem de bölgede büyük tehlike oluşturmaktadır. Her yönden gelen saldırılar altında kalan Türkiye bu saldırılara cevap vermeye çalışıyor.

Bölücü örgüte rahat yok

Özellikle güney bölgesinde bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Özellikle sürekli isim değiştiren terör örgütleri üzerinden başka kişiler Türkiye’ye saldırılarak yaparak Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar. Bu konularda gelen açıklamalar ile ülkenin durumu hakkında yorumlarını kısa kısa veren Erdoğan  ayrıca Bölücü olan örgütü Suriye ve Irak’ta rahat bırakmayacağını da belirtti. 

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