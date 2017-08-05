TKDK 200 kişi alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kısacası TKDK tam 200 kişiye iş fırsatı veriyor. 200 kişiye iş fırsatı veren TKDK alınacak olan personeller için de elbette bir takım şartlar istiyor. 10 Eylül günü personel seçme sınavı düzenlenerek alınacak olan kişiler belirlenecek. Başvurular 9 Ağustos gününe kadar başvuru yapabilecekler.

Başvuru şartlarına dikkat

Başvuru yapmadan önce kesinlikle başvuru şartlarının okunması gerekiyor. Aksi takdirde bir aşamaya geldiğiniz zaman karşınıza çıkacak olan şartlar vereceğiniz tüm emeğin boşa gitmesine neden olabilir. TKDK tarafından açıklananlara göre ihtiyaç olan 184 uzman, 8 denetçi, 7 destek personeli ve 1 mütercim için başvurular açıldı. Merkez ve taşra birimlerinde çalışmak üzere alınacak olan bu personeller için bir seçme sistemi uygulanacak.

Bu bölümlerden mezun olmak gerek

Sınava başvuracak kişiler en başta ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, hukuk ve mütercim tercümanlık bölümlerinden bir tanesinden mezun olması gerekiyor. 5 ile 9 Ağustos arasında başvurular http://tkdk.gov.tr/onlinesinav/ adresinden yapılacak.