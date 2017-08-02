3 gün yağış uyarısı geldi

Bir gün kavurucu sıcaklar konusunda uyarı verirken bir gün sağanak yağış konusunda uyarı vermemiz mevsim anormalliklerinin artışında önemli bir kanıt olarak görülebilir. Sıcaklıklar ve yağışlar olması gerekenden çok daha fazla olunca vatandaşlar da zorluklar çekmekte.

Dolu yağışları

Özellikle İstanbul ilinde yaşanan dolu yağışları, sel baskınları gibi birçok problemden dolayı şehirde vatandaşlar çok büyük hasarlar aldı. Bu haftaki yağışlar ise Anada ve Mersin ilinde, ilçelerinde perşembe günü öğleden sonra ara ara sağanak yağışlar olarak gelecek. Sağanak yağışların gelmesi ile bu illerde büyük problemler yaşanabilir.

Ciddi problemlere neden olabilir

Yağışlar cumartesi gününe kadar olacak ve yer yer sağanak olması nedeniyle sel baskınlarına, yıldırıma, şimşeklere, dolu yağmasına ve daha birçok probleme neden olabilecek olan bu yağışlar konusunda vatandaş uyarıldı. Uyarıyı yapan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların ise 3 - 5 derece arasında olması gerekenden daha fazla olması ile hava sıcaklığı dayanılmaz hale geliyor.