Kurban Bayramı tatili 10 gün olabilir

Bu sene Kurban Bayramı için belirlenen resmi tatil takvimine göre tatil 30 Ağustos’tan tam 2 gün sonra başlıyor ve 31 Ağustos’un arefe günü olması nedeniyle tatilinde hafta başıyla birleştirilmesi konusunda talepler olup tatilin 10 güne çıkarılması isteniyor. Henüz Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmaması konusunda resmi bir açıklama gelmedi ancak gelen talepler doğrultusunda uzatılma gibi bir durum söz konusu olabilir.

Kurban Bayramı tatili nasıl planlandı

Eğer tatilin uzatılması gibi bir durum olmazsa Kurban Bayramı tatili bu şekilde olacak :

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Olarak planlanmaktadır. 30 Ağustosa gelen resmi tatilin uzatılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu konuda çok talep gelmekle özellikle turizmciler için büyük bir fırsat olarak görülen bu durum kabul edilebilir. Bu konuda Bakanlar Kurulu’ndan bir açıklama gelmesi gerekiyor ki açıklama bu ayın ortalarında gelebilir.