Rusya’dan Polonya’ya ciddi uyarı

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Rusya’dan Polonya’ya ciddi uyarı
Rusya’dan Polonya’ya ciddi uyarı admin Tarih: 2017-07-31 Saat: 22:10:21
Güncelleme : 2017-07-31 22:10:21Bu içerik 278 kez okundu.
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 Rusya’dan Polonya’ya ciddi uyarı

Rusya hükümeti tarafından gelen bir uyarı sonrasında Polonya henüz açıklama yapmadı ancak Rusya oldukça net bir açıklama yaptı. Polonya uyarısında uyarı sebebi ise 2. Dünya Savaşı anıtlarına dokunulması konusu oldu. Polonya tarafından çıkarılan kanunlar ile bir anda Rusya bu anıtlara dokunulacağını anladı ve bu konudaki tepkisini gösterdi. Eğer anıtlara dokunurlarsa da yaptırımlar yapacaklarını açıkladılar.

Yaptırım uygulanabilir.

2. Dünya Savaşı anıtlarını içeren bir yasaya imza atan Polonya bu konuda  yasayı kabul etmesi üzerine hemen Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama geldi ve bu konuda Polonya’yı anıtlara dokunulmaması konusunda uyardı. Dokunulduğu zaman da asimetrik önlemler alınacağını ve Polonya’nın yaptırımlar ile karşılaşacağı belirtildi.

Rusya için önemli bir konu

Polonyalı yetkililer ise yapılacak olan yaptırımların vizelerin iptal edilmesi ve ticari ilişkilerin azaltılabilmesi konusunda olacağını açıkladı. Rusya için bu konu çok önemli çünkü Polonya için 600 binden fazla asker ve subay kaybetmesi ve orada  500’den fazla Sovyet savaş anıtı olduğunu açıkladı.

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