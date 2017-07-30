Kayseri’de tur midibüsü kaza yaptı

Kayseri Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda midibüs bir anda devrildi ve ilk tespit edilenlere göre kazada tam 26 kişi yaralandı. Kapuzbaşı Şelalesine gezi amaçlı bir tur düzenlenmek istendi ve bir tur midibüsü tutuldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Sonrasında aracın devrilmesi ile 26 kişi yaralandı. Hemen olay yerine çevreden görenlerin haber etmesi üzerine polisler, ambulanslar, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun çabalarından sonra 26 kişi kurtarıldı. Hepsi hastaneye sevk edilirken kaza sebebini araştırmaya başlayan polis sürücünün virajda hızlı olması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bu kazanın yaşandığını açıkladı.

3 tanesinin durumu ağır

Yaralılar arasında 3 tanesinin durumu ağırdı. Yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi kaldırılarak burada tedavilerine başlandı. İlk müdahaleleri tamamlanınca daha donanımlı olan hastanelere sevk edildiler. Yaralılar merkezdeki farklı adreslere sevk edilmesinden dolayı net bir bilgi toplanamadı.