Yine bir kıyafete karışma meselesi

Maçka parkında meydana gelen bu olayda özel güvenlik tarafından bir kadının ne giydiğine karışıldı ve olaylar büyüdü. Özel güvenlik tarafından “ bu kıyafetler parkta dolaşmana izin vermiyorum. Memelerini açamazsın.” diyerek kendince bir uyarıda bulunan özel güvenlik bu konuda herhangi bir uyarı yapma hakkına sahip olmamasına rağmen böyle bir şeye kalkışınca park karıştı.

Sosyal medyada yayınlandı

Yurttaşlar güvenliğe ve olay yerine gelen polise tepki gösterdiler. Ayrıca bu olan bitenleri de amatör bir kamera kaydı ile sosyal medyaya yansıtan şahıs olayın herkes tarafından duyulmasını sağladı. Olayı sosyal medyaya taşıyan ise Samet Özçelik olup kendi twitter hesabından olan bitenleri açıkladı.

Vatandaş müdahale etti

Güvenlik görevlisinin kıyafete giyemezsin dedikten sonra polis çağırmasını da mesajda bildirdi. Olaylar ciddi bir noktaya gelmeden hemen halk tarafından tepki geldi. Daha önce defalarca kez bu konuda protestolar yapılmış olmasına rağmen bu tür olaylar yaşanmaya devam ediyor.