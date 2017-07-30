15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

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15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar admin Tarih: 2017-07-30 Saat: 00:45:08
Güncelleme : 2017-07-30 00:45:08Bu içerik 358 kez okundu.
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15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Antalya ilinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar yapıldığına dair bir şikayet geldi. Gelen şikayet üzerine harekete geçen polisler cinsel istismarı yapan şahsı yakaladı ve merkeze götürdüler.

Şikayet edilince tespit edildi

 Merkezdeki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen şahıs mahkemeye çıkarıldı.  15 yaşında olan küçük çocuk bir çay ocağında 29 yaşındaki şahsın yanında çalışıyordu. Ancak 29  yaşındaki şahıs 15 yaşında olan çocuğa cinsel istismarda bulundu. Durum şikayet üzerine ortaya çıktı ve polis olay yerine gözaltı yaptı.

Yargılanacak

O sırada polisler ise çocuğun ailesine durumdan haber vererek merkeze gelmelerini istedi. Daha sonrasında şahıs hakkında dosya oluşturulup adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken yeterince kabarık olduğunu söyleyebiliriz. Bir hayli çok suçtan dolayı daha önce  gözaltına alınmıştı. Hakkındaki tutuklama kararından sonra mahkemede yargılanacak. 

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