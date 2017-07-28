Bir işçi 2.kattan düştü yaralandı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada güvenlik trabzanları olmaması nedeniyle bir işçi yaralandı. 2.kattan düşen işçinin yaralanması tamamen güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan bir durum.

Güvenlik önlemi yoktu

Trabzanlar olmayınca dengesini kaybeden işçi bir anda 2.kattan beton zemine düştü. Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada soğuk demirci olan Samet Akalan adındaki kişi yağmurun da etkisi ile bir anda dengesini kaybetti ve düştü. Ancak güvenlik trabzanları olsaydı bu durumda olmayacak olan işçi güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle başına bunlar geldi. Bu konuda onlarca inşaatta güvenlik önlemlerinde eksik olmasına rağmen bir önlem alınmıyor.

Durumu ağır

İşçinin durumu ise sol ayak bileği kırılırken sağ dizinde de ağır hasar var. Hemen hastaneye kaldırılan işçi tedavi ediliyor. Olay yerine varana acil ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.