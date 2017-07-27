Siirt’te çatışma 2 yaralı

Siirt Pervari ilçesinde meydana gelen çatışma sonrasında 1 askerimiz ve 1 korucumuz yaralandı. Yaralanan askerimiz uzman çavuş olup bölgede çatışma sona erdi. Olay Pervari ilçesinin kırsal alanında yaşandı ve operasyon sonrası meydana gelen bu çatışma da toplamda 2 yaralımız var. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.

Operasyon devam ediyor

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Yaralılar hemen helikopter aracılığı ile hastaneye kaldırıldı. Vali ise yaralıları ziyaret etmek üzere hastaneye geldi ve durumu bilgisi aldı. Hemen bölgeye destek kuvvetler gönderildi ve bölgede geniş çaplı olarak uzman askerler tarafından operasyon yapılıyor. Bir yandan da kırsal alan olması nedeniyle mayın döşenmiş olabileceğinden tarama çalışmaları da yapılıyor.