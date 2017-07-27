Vapur seferleri sisten dolayı iptal

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Vapur seferleri sisten dolayı iptal
Vapur seferleri sisten dolayı iptal admin Tarih: 2017-07-27 Saat: 08:03:24
Güncelleme : 2017-07-27 08:03:24Bu içerik 280 kez okundu.
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Vapur seferleri sisten dolayı iptal

İstanbul ilinde oldukça yoğun olan sis hemen etkisini göstermeye başladı ve sisin çok yoğun olması sonrasında denizde herhangi bir kaza yaşanmaması için vapur seferleri iptal edilerek vapur trafiği kapatıldı. Bu nedenden dolayı da vapur seferleri iptal edilmek zorunda kalındı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis bir kazaya sebebiyet verebilecek dereceye ulaştı.

İptal olan seferler

Saat 06.00’dan bu yanda  olumsuz hava koşullarından dolayı Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar arasında olan vapur seferlerinin hepsi iptal edilmiş durumda. Yani iki taraftan da vapur seferleri yok şu anda. Bu nedenden dolayı da trafikte bir artış yaşanacak bugün. Yetkililer ise sis farları konusunda uyarı yaptı. 

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