İzmir ve Manisa’da yangın

İzmir Bayındır ilçesinde meydana gelen yangın ormanlık bir alanda olması nedeniyle kısa süre içerisinde çok büyüdü ve ekipler uzun süredir yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangın Turgutlu sınırına kadar ulaştı.

Bölgede olanlar tahliye edildi

Bölgede yaşayan ne kadar kişi varsa oradan çıkartılarak herhangi bir zarar gelmesi engellenmek istendi. Bölgeden tahliye edilen kişi sayısı tam olarak belli değil ancak 2 bin kişinin üzerinde olduğu bildirildi. Ormanlık alanda olması nedeniyle yangın çok hızla yayıldı ve kısa süre içerisinde 100 hektarlık alanı kül etti.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Söndürme çalışmaları hala devam ediyor ve yangının Turgutlu sınırına kadar dayanması nedeniyle Kırsal Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde oturan kişiler yaklaşık olarak2 bin kişi olarak tahmin ediliyor Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüsler ile bölgeden Dağmarmara bölgesindeki Niyazi Üzmez Ortaokulu içerisinde bulunan hazırlanmış olan toplanma merkezine götürüldüler. Buradan da vatandaşlar günü geçirmek üzere yakınlarına giderken bazıları da ilçe merkezine götürüldü ve öğrenci yurtlarına yerleştirildi.