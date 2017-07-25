İzmir’de yangın

İzmir Bayındır ilçesinde meydana gelen yangında ormanlık alanda başlaması ve burada bir anda hızla büyümesi sonrasında yangın her geçen dakik daha da büyüdü. Saat 16.00’da başladığı belirtilen yangının hala söndürme çalışmaları devam ediyor ve yangının söndürülmesi oldukça güç bir hale gelmesi sonrasında ekip sayısı her geçen dakika arttırılıyor.

Yangın sebebi belli değil

İzmir Bayındır ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen bu yangın için hem havadan hem de karadan ekipler tarafından yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yangın Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarında olunca mahalleli bu konuda uyarıldı. Yangının ise henüz neden çıktığı belirlenemedi ki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra hemen bu konuda araştırılma yapılacağı konusunda istisna yok.

Rüzgar şiddetlendirdi

Rüzgarın etkisinin çok olması nedeniyle de kısa sürede çok artış gösteren yangına şu anda tam 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve 8 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Ekipler tarafından müdahale devam ediyor. Ancak hava şu anda çok karanlık olması nedeniyle helikopterlerin çalışmasına ara verildi.