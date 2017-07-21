Ege denizinde deprem 2 can kaybı

Ege denizinde gece yarısından sonra meydana gelen depremin şiddeti 6,3 büyüklüğünde olması sonucu sadece ülkemiz değil Yunanistan’dan da hissedildi ve hatta orada 2 kişi hayatını kaybetti. Ege denizinde meydana gelen bu depremde ülkemizde can kaybı yaşanmadı. Özellikle Bodrum’un depreme çok hazır olduğu iddia edildi ki sadece panik derecesinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Binaların genelde 2 katlı olması da depremin etkisinin binalarda kendisini az göstermesine neden oluyor.

Bodrum güvenli bir yer

Bodrum’un en güvenli yer olduğu iddia ediliyor Bodrum Belediye Başkanı olan Mehmet Kocadon tarafından. Artçı depremlerin de büyük depremden sonra geldiğini şiddetlerin 4.0 gibi değerlerde olduğunu açıkladılar. Herhangi bir can kaybının olmadığı nedeniyle de burada yakınları olan kişilerin endişe duymaması istendi. Hastaneler de hasarlar oluşması ve tekrardan oluşabileceğinden dolayı hastalar dışarıda tedavi edildi.

70 yaralı var

Deprem esnasında depremden dolayı değil de tamamen bilinçsizlikten dolayı yaralananlar oldu. Deprem esnasında camdan veya balkondan atlayanlar olunca 70 kişi yaralandı ve hemen hepsi hastanelere kaldırıldı.