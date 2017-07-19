HDP'li vekil tutuklu kalacak

HDP Diyarbakır Milletvekili olan İdirs Baloken’in “Dervletin Birliğine ve Ülke Bütünlüğünü bozmak” ayrıca terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak” iddiları ile yargılandığı dava da tutukluluğunun devamına karar alındı.

Tekrardan yargılanacak

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamın da dört kasım günü tutuklanan otuz ocakta da yapılan ilk duruşmada tutukszı yarhılanmak üzere serbest bırakılan Bingöl yeniden tutuklanıp yargılanmasına Diyarbakır sekizinci Ağır Ceza Mahkemesin de yargılanması kararı alındı.

Birçok suçtan dolayı yargılanacak

Bugün yapılan duruşmada "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiaları ile ağırlaştırılmış ömür boyu 15 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan HDP’li Baluken rahatsız olduğunu bildirererek duruşmaya katılmadı duruşmayı Ziyapir, Feleknas Uca, ve Sibel Yiğitalp da izledi.