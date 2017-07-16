Polis aracı kaza yaptı 1 şehit

Uşak ilinde meydana gelen kazada bir polis aracı beton bir direğe çarpması sonrasında 1 polisimiz maalesef ki hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Uşak’ta yaşanan olayda Ramazan Birgül adındaki polis memuru beton elektrik direğine çarparak maalesef ki öldü. Kent merkezinde meydana gelen kazada araç Uşak havalimanına doğru ilerliyordu ve polis memuru olan Birgül aracı kullanıyordu. Bir anda aracın kontrolünü kaybetti ve direksiyonu kontrol edemeyen polis memuru refüjde bulunan betondan yapılma elektrik direğine çarpınca araçta sıkıştı kaldı.

Araçtan çıkartıldığında ölmüştü

Hemen arama kurtarma ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı ancak sağlık ekipleri araçtan çıkarıldığında hayatını kaybetmişti. Sağlık ekipleri tarafından belirtilenlere göre araçtan çıktığı zaman çıkarıldığı zaman hayatını kaybetmişti. O polis havalimanında görevli bir polis olması nedeniyle görev yerine doğru gidiyordu. Durum ailesine bildirildi.