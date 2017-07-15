Boğaziçi Köprüsü kapalı

Bugün malum 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü olması nedeniyle bir takım anma törenleri ve etkinlikler yapılacak. O gece büyük olaylar yaşanan köprü Boğaziçi Köprüsü olunca burada etkinlik yapılacak. Saat 12.00’dan sonra geçişler yasak. Sadece Boğaziçi köprüsü değil birçok yolda kapatılma yaşanacak. Etkinliklerden dolayı kapanacak yollar önceden açıklandı. Etkinlikler bitene kadar da yollar kapalı kalacak. Buralarda alınan güvenlik önlemleri de maksimum düzeyde olacak.

Hangi yollar kapalı ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yollar kapatılarak buradan gitmek isteyenler alternatif olarak Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ne doğru gitmesi gerekiyor. Alternatif olarak belirlenen bu yollar saat 12.00 ile geçerli oldu.

Kısıklı caddesi de kapatıldı bu caddeden gitmek isteyenler Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi’ni kullanması gerekiyor.

Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola yönlendirilerek trafik akışı buradan sağlanacak.