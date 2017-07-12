Katar daha fazla dayanamadı

Kahire’de bir toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantıda yer alan Arap Birliği Enformasyon Bakanları dışında Katar temsilcisi de vardı. Toplantıda yaşanan gerginlik sonrasında temsilci odadan çıktı. Katar temsilcisinin odadan çıkması ile ortam daha da gerildi. Mısır Kahire’de yaşanan bu olayda ayrılma sebebi ise Al Jazeera ve Katar kanalı hakkında toplantıda söylenen sözlere daha fazla dayanamayan Katar temsilcisi toplantıyı terk etti.

Temsilci neden terk etti ?

Kanalların Körfez ülkesinin güvenliğini hedef aldığını ve asılsız söylentiler ve haberler yayınladıklarını iddia eden Bahreynli Bakan Rumeyhi bu sözü söyledikten sonra temsilciyi sinirlendirdi ve ortamı gerdi. Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad’da B Rumeyhi’den önce yaptığı açıklama da Al Jazeera kanalı hakkında şiddet ve aşırılığa son vermesi konusunda tavsiyede bulunup bazı arap ülkelerine hala şiddet çağırıları yaptığını açıklayınca üstüne Rumeyhi’den gelen açıklama ortamı gerdi.

Aslında Katar’lı temsilciyi en çok geren nokta söz istemesine rağmen kendisine söz verilmemesiydi.