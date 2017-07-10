TOKİ’ye 6 yılda 49 bin dava açıldı

TOKİ uygun fiyatlara ev sunması nedeniyle ayrıca faiz konusunda da ödeme konusunda da yardımcı olması nedeniyle çok tercih edilir oldu. Ancak TOKİ için son 6 yıl içerisinde 49 bin tane dava açıldı. Davaları kaybeden TOKİ toplamda son 6 yılda 150 milyon TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

2 yılda 4 bin dava

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından açıklananlara göre TOKİ aleyhine açılan davalar 2 yıl içerisinde 4.793 sayısına ulaştı. Davaların sonucunda ise tam 18 milyon 635 bin TL tazminat ödemek zorunda kaldı. TOKİ tarafından son 6 yılda ödenen tazminat tam 150 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Neden dava açılıyor ?

TOKİ normalde belli bir süre veriyor ve bu süre içerisinde ödemeler alırken de daireleri yapıyordu. Belirtilen süre içerisinde de daireleri teslim etmek zorunda olan TOKİ daireleri belirlenen süre içerisinde teslim edemeyince dava açılıyordu. Kusurlu ve eksik yapılan işler sonucunda da vatandaş haklı olarak dava açıyordu. Bu nedenle de milyonlarca lira para ödemek zorunda kalan TOKİ davaları kaybetmeye devam ediyor.