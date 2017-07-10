Muğla’da kazada 3 kişi öldü

Muğla ilçesinde Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada 3 tane araç zincirleme kaza yaptı ve kaza sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar hastaneye kaldırılarak hemen müdahaleye başlandı. Muzaffer Konu adındaki şahsın kullandığı araç ile karşıdan gelen Tayyar Ekinci tarafından kullanılan kamyonet çarpıştı ve kaza yapan araçlara çarpan İbrahim Özdemir’in aracı da kazaya karışınca zincirleme kaza oldu.

Ölenler

Muzaffer Konu, Gülsüm Işık ve Saniye Ekinci adındaki şahıslar hayatlarını olay yerinde kaybettiler. Çok şiddetli bir kaza olması nedeniyle hayatlarını kaybettiler.

Yaralananlar

Tayyar Ekinci, İbrahim Özdemir ve üzerinden kimlik çıkmayan 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Toplamda 4 kişi yaralandı ancak 2 tanesinin adı bilinmiyor. Yaralılar şu anda Fethiye’de bulunan hastanede tedavi ediliyor. Kaza sebebi ise henüz belli değil ki hatalı sollama olduğu düşünülüyor. Ulaşım bir süre kapalı kaldı ve yol temizlendikten sonra tekrar kullanıma açıldı.