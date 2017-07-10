Kılıçdaroğlu geri Ankara’ya dönüyor

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Kılıçdaroğlu geri Ankara’ya dönüyor
Kılıçdaroğlu geri Ankara’ya dönüyor admin Tarih: 2017-07-10 Saat: 20:08:17
Güncelleme : 2017-07-10 20:08:17Bu içerik 296 kez okundu.
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Kılıçdaroğlu geri Ankara’ya dönüyor

Neredeyse 1 ay boyunca yürüyen Kılıçdaroğlu şimdi de Ankara’ya dönüyor. Henüz İstanbul’da dün gelen Kılıçdaroğlu mitingin ardından yarın Ankara’ya dönecek. Adalet yürüyüşünü tamamladıktan sonra Ankara’da olması gereken Kılıçdaroğlu dönerken de ne uçak kullanacak ne de otobanı kullanarak gidecek. Adalet yürüyüşünü yaptığı yoldan yani E-5 yolundan giderek Ankara’ya akşam saatlerinde varacak.

Kendisine destek olanları ziyaret edecek

Yolda giderken de kendisine destek olan kim varsa onlara uğrayarak  kısa bir ziyaret yapacak. Kendisini ağırlayan aileleri tek tek ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu tahmini olarak akşam saatlerinde Ankara iline varması hedefleniyor. Bu nedenle de şimdiden hazırlıklara başlandı. Uçak kullanmak istemedi ki bunun nedeni ise ziyaretleri olacak. 

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