Bitlis’te askeri araca saldırı 2 şehit 1 yaralı

Bitlis Hizan ilçesinde meydana gelen saldırıda EYP (El yapımı patlayıcı) kullanan hainler askeri araç geçerken patlayıcı infilak ettirerek 2 askerimizin şehit olmasına neden oldu. Olay saat 01.00 gibi yaşandı ve Hizan’dan yola çıkan araç Tatvan’a doğru gidiyordu. O karayolunda meydana gelen saldırıda askeri araç patlayıcının çok şiddetli olması nedeniyle daha fazla dayanamadı ve maalesef ki uzaktan kumandalı patlayıcı 2 askerimizin ölmesine şehit olmasına neden oldu. Patlamadan sonra hemen tespit edilen 1 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TSK açıkladı

“Olay 8 Temmuz günü yaşandı. Bitlis’ten Hizan’a görevlendirilen konvoyu bekleyen teröristler uzaktan kumandalı olan EYP’yi infilak ettirmesi sonucunda 2 askerimizi ağır yaralı olarak Tatvan Devlet Hastanesine gönderdik. Hastanede müdahale edilmesine rağmen kurtulamayan kahramanlarımız şehit oldu. Bir asker ise yaralı olarak ambulans ile hemen Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.” açıklaması geldi. Kaçan teröristler için ise operasyon ile aranıyorlar.