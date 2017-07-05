Denizli'deki yangının sebebi insan

Denzili Sarayköy'de bildiğiniz gibi devasa bir yangın olmuştu ve uzun bir süredir de söndürülmeye çalışılıyordu. Yangının söndürülmesi bir hayli zor oldu ve saat 17.00 gibi başlayan yangının sebebi bilinmiyordu ancak ihmalkarlık olarak düşünülüyordu. Tam da düşünüldüğü gibi çıktı ve yangına neden olan bir insandı. Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu tarafından gelen açıklama da " Yangın insan eliyle çıktı." açıklaması gelince yangının sebebi bilerek değil de yapılan çevre kirliliği nedeniyle çıktı.

Ceza alacaklar

Elbette bu yangının çıkmasına neden olan kişiler tespit edilecek ve hepsine gereken ceza verilecek. Yapılan ihmalkarlık ve tedbirsizlikten dolayı 400 hektarlık bir alan kül oldu. Ormanlık alanda tam 400 hektarlık alan tamamen kül oldu. İtfaiye hala yangını soğutma çalışması yapıyor.

Yangının yayılması engelleniyor

Ayrıca diğer bölgelerde de böyle bir olayın tekrarlanmaması için çalışmalar devam ediyor. Yangın ormanlık alanda olunca yangın bir anda başka bir noktada tekrar başlayabilirdi ki bu nedenle önlemler arttırıldı. Yangın sebebi kesinlikle insan olarak belirlendi çünkü diğer yangın sebepleri olay yerinde yoktu. Örnek olarak elektrik hattı bile yoktu orada.