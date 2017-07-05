ABD MİT TIR'ları konusunda açıklama yaptı

ABD tarafından gelen açıklamaya göre MİT TIR'larının durdurulması konusunda herhangi bir bilgi talep edilmediği söylendi ancak bu açıklama anında yalanladı ve şimdi gelecek olan açıklama ne olacak belli değil. Bu konuda tekrar açıklama yapacakları muamma çünkü köşeye fena sıkıştıkları görülüyor. ABD büyükelçiliği tarafından gelen açıklama ise kısaca " Savcılık bilgi istemedi." diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştılar ancak aslında savcılık 30 Hazira günü yazılı belge ile bilgi istemişti.

Tam açıklama

Açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı ve MİT TIR'larının durdurulması hakkında ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun FETÖ örgütünde yer alan kişiler tarafından arandığını yalanlamak ile beraber kendilerinden bilgi talep edilmediğini açıkladı. Bu açıklama yapılır yapılmaz Savcılık hemen yanıt verdi ve 30 Haziran günü yazılı belge gönderilerek bilgi istendiğini açıkladı.